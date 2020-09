Latte artificiale per neonati: trovate micotossine (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un recente test ha riscontrato la presenza di micotossine e antibiotici nel Latte artificiale per neonati. Ogni mamma sa bene come il benessere dei propri figli sia importante. Ancor più quando sono ancora piccolissimi e bisognosi di tutte le cure possibili. Quando non è possibile allattare al seno, quindi, si cerca sempre di offrire del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

