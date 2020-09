La Spezia, la truffa dei contribuiti Covid: «Denaro a società non attive» (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'accusa: a giugno aperte quattro partite Iva per incassare i sussidi pubblici. Indagato Grazzini, già a processo per un sospetto raggiro a danno del porto Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Spezia truffa La Spezia, la truffa dei contribuiti Covid: «Denaro a società non attive» Il Secolo XIX Sardegna, truffe per rubare soldi alle donne single: arrestato

Cagliari, 2 set. (askanews) - I carabinieri di Barumini e di Lunamatrona in Sardegna hanno arrestato un uomo di 37 anni, S.P., originario delle isole Mauritius, ma residente da tempo a Milano, con doc ...

Truffa sui contributi Covid-19 Denunciato imprenditore 60enne

Aveva richiesto e ottenuto indebitamente contributi per fronteggiare l’epidemia Covid-19, come legale rappresentante di quattro associazioni spezzine, che però sono risultate inesistenti. A scoprirlo ...

