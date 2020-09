La scelta disumana di Israele: non restituirà più i corpi dei palestinesi morti negli scontri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una decisione disumana quella di Israele, che ha deciso di non restituire alle famiglie i resti dei palestinesi uccisi negli scontri con le forze dello stato ebraico. Il ministro della Difesa e capo ... Leggi su globalist

squopellediluna : Una decisione disumana quella di Israele, che ha deciso di non restituire alle famiglie i resti dei palestinesi ucc… - Frances75419079 : @LegaSalvini Trasformare i vecchi in giovani e' stata la scelta lungimirante. Il covid dimostra che la pensione a quasi 70 anni e' disumana -

Ultime Notizie dalla rete : scelta disumana

Globalist.it

Una decisione disumana quella di Israele, che ha deciso di non restituire alle famiglie i resti dei palestinesi uccisi negli scontri con le forze dello stato ebraico. Il ministro della Difesa e capo d ...A venti giorni dal voto regionale, l’Italia mette in scena la sua ordinaria commedia, una parodia scala 1:1000 delle elezioni Usa, nella parte in cui i due schieramenti si rinfacciano (da sinistra a d ...