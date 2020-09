La Juve cerca un bomber da affiancare a CR7. (Di mercoledì 2 settembre 2020) di Redazione. Inizia la fase calda del mercato dei bianconeri. Fabio Paratici vuole consegnare al tecnico Andrea Pirlo la rosa al completo per l’inizio del campionato. Già presi Arthur, Kulusevski e McKennie, la Juve ora vuole rinforzarsi in difesa e soprattutto in attacco. Da giorni si parla di Edin Dzeko, che secondo alcune fonti avrebbe … Leggi su freeskipper

GoalItalia : La Juve cerca un numero 9: l'ultima idea è Suarez ?? - freeskipperIT : La Juve cerca un bomber da affiancare a CR7. - tempo26724063 : @dan_ceres Scusa ma perchè essendo ancora un tesserato la juve non cerca di guadagnarci da questa cessione, invece… - Cefalunews : Calciomercato - Affari e trattative 2 settembre - Juve tra Dzeko e Suarez - Inter tra Vidal e Kantè - Milan cerca i… - CarloBrugal : @angelomangiante @AlejaDP92 @SkySport juve cerca de cavani -

Ultime Notizie dalla rete : Juve cerca Juventus, Pirlo sfoltisce la rosa: Perin resta al Genoa, e si cerca una soluzione per Higuain la Repubblica Calciomercato Inter, Messi, Tonali, Kolarov: la verità di Ausilio

La prossima stagione per l’Inter sarà quella della verità. Zhang, la dirigenza e Antonio Conte si sono stretti la mano dopo la sconfitta in Europa League e hanno deciso di andare avanti insieme. L’obi ...

Calciomercato Juventus, Higuain: “Qualcuno dimentica in fretta. Mai ai rivali”

Al momento si registra solo il suo addio, con la Juventus stessa che cerca una soluzione, quella più adeguata, per il suo futuro. L’agente rivela: “Servirà qualche settimana per risolvere le cose, io ...

La prossima stagione per l’Inter sarà quella della verità. Zhang, la dirigenza e Antonio Conte si sono stretti la mano dopo la sconfitta in Europa League e hanno deciso di andare avanti insieme. L’obi ...Al momento si registra solo il suo addio, con la Juventus stessa che cerca una soluzione, quella più adeguata, per il suo futuro. L’agente rivela: “Servirà qualche settimana per risolvere le cose, io ...