Friuli Doc. 10-13 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mancano pochi giorni a Friuli Doc che quest’anno si svolgerà dal 10 al 13 settembre nelle vie del centro di Udine. Queste le prime indiscrezioni Dal 10 al 13 settembre la manifestazione friulana per eccellenza, Friuli Doc. Un’edizione totalmente rivisitata e rinnovata, che andrà ad integrarsi con le iniziative di Udine sotto le stelle. Particolare attenzione verrà data alla sicurezza e alla prevenzione. Ci saranno dei varchi e delle aree controllate nel rispetto delle norme anti Covid19.Udine va avanti, con attenzione e sicurezza. questo il messaggio che si vuole diffondede. Quest’anno la tariffa per gli esercenti sarà ridotta del 20%, e sarà gratuita per i residenti a Udine. Sarà un modo per promuovere ancora di più le eccellenze ... Leggi su udine20

L’argomento è stato uno dei temi trattati ieri a Illegio dalla giunta comunale, con l’assessore Maurizio Franz che ha portato una delibera per definire gli ultimi dettagli della kermesse. «Sarà un’edi ...

Agli operatori di Friuli Doc tariffe scontate del sessanta per cento

UDINE La quarantina di operatori che ha deciso di aderire quest'anno a Friuli Doc può contare su una piacevole novità: la partecipazione costerà loro meno della metà rispetto al 2019, dato che ieri, l ...

UDINE La quarantina di operatori che ha deciso di aderire quest'anno a Friuli Doc può contare su una piacevole novità: la partecipazione costerà loro meno della metà rispetto al 2019, dato che ieri, l ...