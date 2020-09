Forrest Gander, intime reciprocità per cantare la perdita (Di giovedì 3 settembre 2020) La poesia è spesso una questione di contatto materiale con l’esterno. Lungi dal perdersi in un’ineffabile (e romantica) impalpabilità, attraverso la forza duttile della lingua essa crea continue scintille di senso, capaci di farci intravedere il mondo nella sua concretezza. È il caso del poeta californiano Forrest Gander, classe ’56, professore emerito in Letterature comparate alla Brown University di Providence, e premio Pulitzer nel 2019 con la silloge Be With, ora tradotta da Alessandro De Francesco (Essere con, più 6 … Continua L'articolo Forrest Gander, intime reciprocità per cantare la perdita proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

