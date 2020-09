Elodie a Venezia, eleganza e classe indiscutibile: «Sei una dea greca!» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Elodie è la donna dalle mille sfaccettature. La cantante è a proprio agio in ogni veste quel dal Ciclone di Pieraccioni alla donna di classe pronta per una serata elegante, proprio come dimostra nella sua ultima foto di Instagram. In questi giorni la bella cantante è a Venezia sia per motivi di lavoro che per passare qualche giorno di relax in compagnia del suo amore, Marracash. I due sono una delle coppie più calienti del 2020: si sono conosciuti in studio di registrazioni e non si sono più abbandonati. Ogni loro scatto è un’esplosione d’amore. leggi anche l’articolo —> Rosa Perrotta Instagram relax in piscina, cellulite alle gambe? «Femminile e basta» Elodie a Venezia Tra gondole e gabbiani, Elodie ... Leggi su urbanpost

LaGio___ : Che belli Elodie e Marra a Venezia e che voglia sempre più forte di farmi adottare - tuit_elle : Come vorrei essere anch’io a Venezia con Elodie e Marra a sbocciare Moët. - mckinnonwife : Anche Elodie sta a Venezia, mamma mia che invidia - demi__meri : Elodie a Venezia .. sempre più bella ???? - M4RR4C4SH : e così elodie è a venezia con marra a bere moetchandon su una barca.................. dio vedo cosa fai per gli alt… -