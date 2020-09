Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, mano nella mano: esplode il gossip prima di Ballando con le Stelle (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Noi ve l’avevamo detto: occhio a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. La “coppia” di Ballando con le Stelle, dopo essere stata “beccata” in teneri atteggiamenti tra le pagine di Oggi durante il backstage, è stata paparazzata mano nella mano dal settimanale Diva e Donna. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro in giro per Roma mano nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

