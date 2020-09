EA Play: disponibile direttamente su Steam! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ebbene si, Electronic Arts si riavvicina a Steam e propone su quest’ultima piattaforma il nuovo servizio EA Play. Ecco tutti i dettagli Come molti dei principali publisher di terze parti, EA ha abbandonato la celeberrima vetrina di Steam PC per crearne una propria. Fu così che nacque Origin nel lontano 2011. Lentamente, tuttavia, sembra proprio che la società americana abbia trovato la strada per tornare sotto la comoda ala di Valve. L’intera vicenda può essere vista come un grande puzzle che si ricompone. Ora, l’ultimo pezzo di quel grande puzzle, intitolato “Steam“, è arrivato sotto forma di EA Play. Vediamo di seguito tutti i dettagli del nuovo servizio di Electronic Arts. EA Play, il nuovo servizio di Electronic Arts su Steam, sarà suddiviso in diversi range EA ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #EA Play: disponibile direttamente su #Steam! #EAPLAY #ElectronicArts #PC #tuttotek - PM_Parma : RT @parmawelcomeoff: Uno strumento utile e veloce per rimanere sempre aggiornati su quello che succede a #Parma2020+21 L’app è disponibile… - DrSteveWharton : RT @parmawelcomeoff: Uno strumento utile e veloce per rimanere sempre aggiornati su quello che succede a #Parma2020+21 L’app è disponibile… - parmawelcomeoff : Uno strumento utile e veloce per rimanere sempre aggiornati su quello che succede a #Parma2020+21 L’app è disponib… - TheWorldAnvil : RT @rollagaincast: Disponibile in audio la penultima sessione Actual Play di #EvolutionPulseRinascita - Drunir, la campagna giocata con la… -