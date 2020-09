Crotone, Stroppa: “Non siamo pronti, dobbiamo costruire la squadra” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Consentitemi la battuta: bisogna affrontarle tutte. In questo momento dobbiamo costruire la squadra perché ancora non siamo pronti. Pensare che dopo più di due settimane cominciamo il campionato mi sembra al momento un pensiero inverosimile”. Questo il pensiero dell’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa in vista dell’esordio in A contro il Genoa fuori casa. Ai microfoni dei canali ufficiali del club, il tecnico ha parlato della prossima stagione e della rosa: “Quelli che ci sono si allenano benissimo: il clima è eccezionale ma non abbiamo il numero adatto per allenarci e costruire la squadra – dice Stroppa -. Mancano i giocatori, siamo in 14 di movimento al momento e qualcuno ... Leggi su sportface

