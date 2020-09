Covid, tre positivi nel Psg. L'Equipe: "Uno è Neymar" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Parigi, 2 settembre 2020 - Tre positivi nel Psg . A comunicarlo è stato lo stesso club parigino in una nota. "I calciatori sono sottoposti alle misure previste dal protocollo sanitario - spiega il ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : Terzo sbarco in tre giorni a Crotone, con 60 clandestini arrivati in veliero. Alcuni già scappati. Porti spalancati… - matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l’emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani p… - RaiNews : La pandemia da Covid-19 segna una nuova giornata nera per i tre Paesi con il bilancio più grave al mondo. Stati Uni… - ItaSportPress : PSG, tre giocatori sono positivi al Covid-19 - - canale58 : Sannio - Covid 19, Bollettino Asl: da 28 salgono a 32. Altri tre casi a Reino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Covid, tre casi individuati in stazioni e porti toscani nell'ambito dello screening LA NAZIONE Tre positivi al PSG, c'è anche Neymar

Oltre a Di Maria e Paredes, un terzo giocatore del Paris Saint-Germain sarebbe positivo al Coronavirus. Secondo l'Equipe si tratterebbe di Neymar. Il PSG aveva finora annunciato "due sospetti" fra i ...

Rally di Casciana, la gara è solo il sabato

Il giorno dopo ci sono le elezioni, l'edizione 38 della manifestazione sportiva si terrà a porte chiuse per il rispetto delle norme anti-covid CASCIANA TERME LARI — Il Rally di Casciana Terme è una de ...

Oltre a Di Maria e Paredes, un terzo giocatore del Paris Saint-Germain sarebbe positivo al Coronavirus. Secondo l'Equipe si tratterebbe di Neymar. Il PSG aveva finora annunciato "due sospetti" fra i ...Il giorno dopo ci sono le elezioni, l'edizione 38 della manifestazione sportiva si terrà a porte chiuse per il rispetto delle norme anti-covid CASCIANA TERME LARI — Il Rally di Casciana Terme è una de ...