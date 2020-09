Covid, il bollettino di oggi: 1.326 nuovi contagi, oltre mille attuali positivi in più (Di mercoledì 2 settembre 2020) Covid bollettino 2 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nuova impennata di casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nel Paese ci sono stati 1.326 nuovi contagi confermati (ieri erano 978), per un totale di 271.515 dall’inizio dell’emergenza. Si registrano altri 6 decessi, un dato che porta il totale delle vittime a 35.497. (segue dopo la foto) Gli attualmente positivi sono 1.063 in più rispetto a ieri e 27.817 in tutto: 1.437 ricoverati con sintomi, 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti aumentano a 208.201 (+257). A livello regionale, solo il Molise non ha ... Leggi su urbanpost

