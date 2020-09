Covid, Cirio: “In Piemonte più positivi ma meno malati” (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ ottimista il governatore del Piemonte Alberto Cirio sulla diffusione del Covid nella regione. Nel corso dell’inaugurazione del nuovo laboratori analisi di La Loggia ha infatti sottolineato come “i positivi aumentano, ma la percentuale di quelli che si ammalano scende”. Rispetto ai periodi del lockdown il governatore ha fatto notare come i dati sottolineano una situazione differente: il 60% dei positivi attuali nella Regione, ha tra 15 e 44 anni, una fascia di età che a marzo rappresentava solo il 15%. Solo il 12% è over 65 e il 3,6% over 80. Inoltre oggi sono sintomatici solo il 30% dei positivi, contro il 70% di marzo. Nell’ultima settimana (24 -30 agosto), ha ricordato il presidente della Regione, ci sono stati 476 nuovi casi di ... Leggi su nuovasocieta

