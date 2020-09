Coronavirus: 69 nuovi casi, metà collegati a precedenti infetti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus: prolungata la sospensione degli affitti degli immobili comunali non abitativi 2 settembre 2020 Trasporto locale, approvate linee guida anti Covid: su autobus, scuolabus, tramvia e treni ... Leggi su firenzetoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus: i nuovi casi sono 978, i morti 8 - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+39), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 17.082 tamponi effettuati sono 23… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN MAROCCO: Altri 32 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.216: Sale a 856.814 morti nel Mondo - erbabrianza : Da @ErbaNotizie: Coronavirus, i dati del 2 settembre. Nel comasco 11 nuovi casi -