Caruso-Escobedo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’italiano Salvatore Caruso affronterà lo statunitense Ernesto Escobedo, in occasione del secondo turno degli Us Open 2020. Il tennista siciliano è riuscito ad avere la meglio sull’australiano James Duckworth nel corso del turno inaugurale dello Slam americano, concludendo nel migliore dei modi 4 set lottati, mentre il classe ’96 di Los Angeles ha sconfitto il più quotato polacco Kamil Majchrzak in tre parziali. La sfida si disputerà domani, giovedì 3 settembre, seppur l’orario d’inizio non sia ancora stato definito dagli organizzatori. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (210 e 211 di Sky, Dazn), con Eurosport Player utile come piattaforma streaming. Peraltro, Sportface.it fornirà ... Leggi su sportface

OA_Sport : #Tennis, Salvatore #Caruso: “Una delle vittorie più belle della mia vita, ora grande occasione con #Escobedo”… - Bertolca10 : Oltre a #Berrettini, qualificato al secondo turno anche Salvatore #Caruso che liquida in 4 set l'australiano Duckwo… - ElisaGrande2 : RT @WeAreTennisITA: Caruso ? Seppi ? Mager ? L'altro italiano che supera il primo turno è Salvatore Caruso, che batte l'australiano Duckwo… - GaetanoRicco : RT @WeAreTennisITA: Caruso ? Seppi ? Mager ? L'altro italiano che supera il primo turno è Salvatore Caruso, che batte l'australiano Duckwo… - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: Caruso ? Seppi ? Mager ? L'altro italiano che supera il primo turno è Salvatore Caruso, che batte l'australiano Duckwo… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso Escobedo CARUSO-ESCOBEDO IN TV: data, orario, canale e diretta streaming US OPEN 2020 Sportface.it US Open, esordio ok per Berrettini e Caruso, Sinner fuori con rimpianto

Parte bene Matteo Berrettini agli US Open che stanno giocando sui campi in cemento della “bolla” di Flushing Meadows. Il 24enne tennista romano, n.8 del ranking mondiale, si è sbarazzato in tre set de ...

Berrettini senza problemi, impresa Caruso, Mager si ferma sul più bello

Matteo Berrettini vince senza problemi e vola al secondo turno degli Us Open: al romano bastano tre set contro il giapponese Go Soeda, battuto 7-6(5), 6-1, 6-4. Avanza anche Salvatore Caruso, che rimo ...

Parte bene Matteo Berrettini agli US Open che stanno giocando sui campi in cemento della “bolla” di Flushing Meadows. Il 24enne tennista romano, n.8 del ranking mondiale, si è sbarazzato in tre set de ...Matteo Berrettini vince senza problemi e vola al secondo turno degli Us Open: al romano bastano tre set contro il giapponese Go Soeda, battuto 7-6(5), 6-1, 6-4. Avanza anche Salvatore Caruso, che rimo ...