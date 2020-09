Carnevali: «Vogliamo trattenere Locatelli e Boga. Sul calendario…» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio dell’ evento di beneficenza a Bologna ““Ripartire dopo il Covid, storie di sport”. RIPARTIRE – «All’inizio c’è stata grande paura, perchè cambiare modo di vivere è difficile. Soprattuto per gli sportivi visto che ogni tanto pensano di essere invincibili. Siamo riusciti a superare questo grande momento di difficoltà. Come Sassuolo siamo riusciti a trattenere tutti i nostri giocatori nella città e ci siamo fatti forza l’un l’altro. Siamo stati compatti e uniti e siamo venuti fuori da questa situazione. È stato ... Leggi su calcionews24

