Calciomercato Napoli | Carlo Alvino conferma | “Tutto fatto per la cessione di Allan”

Carlo Alvino ha parlato delle situazioni di alcuni azzurri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. "Già oggi il brasiliano Allan potrebbe lasciare il ritiro del Napoli, è veramente tutto fatto per la cessione del mediano brasiliano alla squadra di Carlo Ancelotti. Io personalmente lo ringrazio per tutto quello che ha dato e fatto in maglia azzurra. Lui è stato un pilastro importante della squadra partenopea degli ultimi anni". "Questo è il mercato, il Napoli sta pensando molto alle cessioni. Allan è prossimo a salutare la squadra azzurra, anche i tifosi gli stanno dando il tributo più giusto al ragazzo, che saluta la squadra

DiMarzio : #Napoli | Gli aggiornamenti su Papastathopoulos, obiettivo per la difesa - Gazzetta_it : Napoli, il mercato entra nel vivo. La partenza di Koulibaly vale 70 milioni - DiMarzio : ??Il #Pisa sfida la #Cremonese per #Gaetano del #Napoli ??#Calciomercato #SerieB ??Tutte le trattative LIVE - Alex_Piace : ??Questa è la situazione #Milik alla #Roma al momento. ?? #LBDV #Calciomercato #Napoli #Under - Davide1926___ : RT @FrancescoRoma78: #Milik ha detto SI alla #Roma qualche giorno fa. L'affare tra giallorossi e #Napoli è in fase avanzata, coinvolge #Und… -