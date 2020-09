Benvento, Foggia: “Peccato saltare la sfida con l’Inter. Vogliamo far bene” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pasquale Foggia, dirigente del Benevento, ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A al sito ufficiale delle Streghe: "La prima partita sarà con l’Inter, dispiace vederla slittare perchè avevamo voglia di andare in campo. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti della Serie A, ci saranno sul nostro cammino squadre di livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare il nostro obiettivo, la salvezza”. Queste le paocaption id="attachment 1016021" align="alignnone" width="1024" Foggia, Getty Images/captionINCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE Benvento, Foggia: “Peccato saltare la sfida con l’Inter. Vogliamo far bene” ITA ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Benvento, Foggia: 'Peccato saltare la sfida con l'Inter. Vogliamo far bene' - -

Ultime Notizie dalla rete : Benvento Foggia Benevento, Foggia: "Grande emozione rivedere il nostro club fra le grandi di A" TUTTO mercato WEB Serie A del Benevento. Rinviata la prima con lInter, debutto in trasferta a Genova: "Affronteremo tutti a testa alta"

E' stato presentato oggi il calendario della serie A Tim 2020/21: nel suo risvolto territoriale, è la seconda stagione del Benevento calcio nella massima categoria, stavolta affrontata con la consapev ...

Benevento, Lapadula firma e piace Dabo

BENEVENTO - Mentre la squadra giallorossa era in volo dall'Austria, Gianluca Lapadula firmava il contratto che lo legherà per le prossime tre stagioni al Benevento. Il bomber torinese, che era arrivat ...

E' stato presentato oggi il calendario della serie A Tim 2020/21: nel suo risvolto territoriale, è la seconda stagione del Benevento calcio nella massima categoria, stavolta affrontata con la consapev ...BENEVENTO - Mentre la squadra giallorossa era in volo dall'Austria, Gianluca Lapadula firmava il contratto che lo legherà per le prossime tre stagioni al Benevento. Il bomber torinese, che era arrivat ...