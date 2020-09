Ballando con le stelle è nata una bella intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra la conduttrice tv Elisa Isoardi e il maestro di ballo Raimondo Todaro sia nata una bella intesa. I due sono fra i protagonisti della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il programma non è ancora andato in onda, ma la complicità fra i due sembra davvero non mancare. Il settimanale “Diva e donna” li ha sopresi a Roma, mentre passeggiano mano nella mano e si scattano selfie romantici. Il gossip sulla nascita di una love story impazza sul web. La Isoardi aveva già danzato con Todaro quando fu invitata nel programma come “Ballerina per una notte”, ha già assicurato che ce la metterà tutta per far bella figura ... Leggi su musicaetesti.myblog

