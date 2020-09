Anticipazioni Tempesta d’Amore 7 – 13 settembre: Franzi scopre che Nadja ha una relazione con Dirk e informa Tim (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore 7 settembre – 13 settembre: cos’accadrà settimana prossima nell’amatissima soap tedesca? Ci saranno dei colpi di scena, perché Franzi, dopo che Nadja e Tim si sono fidanzati lasciandole l’amari in bocca, scoprirà che la Holler ha una relazione anche con Dirk! Perciò informerà il suo ex, sperando di farlo ritornare da lei; ma Nadja riuscirà a far credere a Saaffeld che la Krummbiegl menta e a sposare il giovane! In più continuerà a provocarla! Inoltre Paul si comporterà in modo inspiegabile e Christoph sospetterà che il giovane abbia qualcosa a che fare con la scomparsa di Annabelle (infatti l’ha ... Leggi su pianetadonne.blog

