Volo diretto Tel Aviv-Abu Dhabi. Bibi: presto accordi con altri Stati arabi (Di martedì 1 settembre 2020) «Siamo venuti qui per trasformare una visione in realtà». Con tono solenne, parlando in arabo, Meir Ben Shabbat, consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, ieri ha salutato Anwar Gargash, il ministro degli esteri degli Emirati, incaricato di accogliere la delegazione israelo-americana all’aeroporto di Abu Dhabi. In quello stesso momento in Israele i media celebravano con entusiasmo un evento – che segue la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi (“Accordo di Abramo”) annunciata a metà agosto – destinato, ne … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AnnalisaChirico : La fine di un odioso boicottaggio, oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv/ Abu Dhabi. La conseguenza dell’accordo… - SkyTG24 : Primo storico volo diretto tra Israele ed Emirati Arabi uniti - CLAUDIOMARTANO2 : RT @Lukyluke311: Una foto della “museruola” e dell’astuccio che sono stati distribuiti alla delegazione congiunta americana e israeliana e… - GinkoJPN : RT @AnnalisaChirico: La fine di un odioso boicottaggio, oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv/ Abu Dhabi. La conseguenza dell’accordo de… - giuseppebaggio : RT @AnnalisaChirico: La fine di un odioso boicottaggio, oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv/ Abu Dhabi. La conseguenza dell’accordo de… -