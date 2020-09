Venezia 77 al via: nella giuria anche Matt Dillon (Di martedì 1 settembre 2020) Mostra del Cinema di Venezia: Matt Dillon entra nella giuria del concorso al posto del regista rumeno Cristi Puiu che ha dato forfait Conto alla rovescia per l’inaugurazione della 77/a Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido. Intanto la Biennale annuncia che Matt Dillon entra a far parte… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

jackfollasb : 'Notturno', il nuovo film di Gianfranco Rosi a sette anni dal Leone d'oro - Trailer in anteprima - corzunino : Venezia 77 riaccende il cinema: autori e storie per rivedere il mondo - ilperiodo : L'apertura della Mostra di Venezia per la prima volta in LIS - _rjardon : RT @FerrariSabato: I giorni, i mesi, gli anni dove mai sono andati? Questo piccolo vento che trema alla mia porta, uno a uno, in silenzio,… - _rjardon : RT @IveserVenezia: Merita sicuramente una visita... Venezia 77 'Le muse inquiete', la Biennale tra cronaca, arte e storia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia via Mostra cinema Venezia al via il 2 settembre: ultimi preparativi in Laguna LaPresse Venezia 77 al via: nella giuria anche Matt Dillon

Mostra del Cinema di Venezia: Matt Dillon entra nella giuria del concorso al posto del regista rumeno Cristi Puiu che ha dato forfait Conto alla rovescia per l’inaugurazione della 77/a Mostra del Cine ...

Campagna anti-influenza in Fvg: vaccini al via già a ottobre

La nostra Regione ha già acquistate 350.000 dosi di vaccino, il 40 per cento in più, rispetto alla stagione precedente. UDINE Lo screening sierologico per il personale della scuola è appena iniziato e ...

Mostra del Cinema di Venezia: Matt Dillon entra nella giuria del concorso al posto del regista rumeno Cristi Puiu che ha dato forfait Conto alla rovescia per l’inaugurazione della 77/a Mostra del Cine ...La nostra Regione ha già acquistate 350.000 dosi di vaccino, il 40 per cento in più, rispetto alla stagione precedente. UDINE Lo screening sierologico per il personale della scuola è appena iniziato e ...