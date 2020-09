Università: escluso dai test d’accesso chi è in quarantena (Di martedì 1 settembre 2020) Gli studenti in isolamento perché positivi al coronavirus non potranno presentarsi ai test d’accesso all’università di Medicina (in programma per il 3 settembre) e Veterinaria, si svolgono oggi. Diecimila iscritti per 890 posti. Ma ad essere esclusi, al momento, sono anche le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo e che devono quindi restare in isolamento, non potendo così accedere ai test. Una brutta storia che sembra molto complessa da gestire. Leggi su vanityfair

