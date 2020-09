UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020:Leggi anche: L’ORA DELLA VERITÀ, anticipazioni ultima puntata di domenica 6 settembreDopo quello che è successo il giorno del matrimonio, è il momento dei difficili confronti tra tutte le famiglie vicine a Niko e Susanna. Fabrizio torna dal suo viaggio in Russia con importanti novità che potrebbero risollevare i cantieri e anche Marina. Renato e Giulia si sentono impotenti per quanto accaduto con il figlio e non sanno cosa fare con Niko. Alla ricerca di lavoro, Diego si confronta con il mondo dei rider (i fattorini su due ruote) e, complice la trasmissione radiofonica di Michele, ha un’idea nuova e brillante ... Leggi su tvsoap

