Ugl: Giunta Raggi cade a pezzi, abbiamo perso conto cambi (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Nella giornata di ieri Marco Terranova e Donatella Iorio, rispettivamente Presidenti della commissione bilancio e della commissione urbanistica, hanno annunciato le dimissioni dall’incarico per motivi personali, notizia che arriva a pochi giorni dall’annuncio della Sindaca Raggi di volersi ricandidare per le prossime elezioni comunali.” “Da inizio mandato la Giunta Raggi continua a perdere pezzi ininterrottamente, qualcuno sta tenendo il conto di quanti tra Assessori, Presidenti di commissione e dirigenti di municipalizzate la Sindaca ha cambiato da quando e’ stata eletta? Tra dimissionari ed epurati noi facciamo fatica a starle dietro.” “In nessun’altra grande citta’ Italiana la ... Leggi su romadailynews

