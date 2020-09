Ufficiale: Fiorentina, Gori in prestito al Vicenza (Di martedì 1 settembre 2020) Il Vicenza, attraverso una nota Ufficiale, ha comunicato che Gabriele Gori arriva in prestito dalla Fiorentina. Questa la nota: “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori.” Ufficiale: Gabriele Gori in biancorosso dall'@acfFiorentina a titolo temporaneo Attaccante classe ’99, nell’ultima stagione all’Arezzo è sceso in campo in 21 occasioni, siglando 9 reti #Benvenuto Gabriele https://t.co/fuzcgvTKtm#forzaVicenza #forzalane pic.twitter.com/6yfaIIgs8n — L.R. Vicenza Virtus ... Leggi su alfredopedulla

Ilsuperbo89 : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: Gabriele Gori in biancorosso dall'@acffiorentina a titolo temporaneo Attaccante classe ’99, nell’ultima stagio… - FiorentinaUno : UFFICIALE: Vicenza, dalla Fiorentina arriva Gori in prestito - GiornaleVicenza : ?? #SerieB, nuovo rinforzo in casa #LRVicenza - MondoPrimavera : ?La #Fiorentina si prepara alla doppia uscita #Pierozzi e #Simonti?? #Calciomercato - PEFIORENTINA : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: Gabriele Gori in biancorosso dall'@acffiorentina a titolo temporaneo Attaccante classe ’99, nell’ultima stagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fiorentina Ufficiale: il giovane difensore della Fiorentina Lorenzo Sabatini passa alla Pianese Fiorentina.it Calciomercato Empoli, UFFICIALE | Doppio colpo dalla Fiorentina

Continua a prendere forma l’Empoli del nuovo allenatore, Alessio Dionisi. Nella giornata odierna, il club toscano ha reso noto tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’arrivo in prestito di ...

UFFICIALE - Vicenza, dalla Fiorentina arriva Gori

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Gabriele Gori.

Continua a prendere forma l’Empoli del nuovo allenatore, Alessio Dionisi. Nella giornata odierna, il club toscano ha reso noto tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’arrivo in prestito di ...La società LR Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Gabriele Gori.