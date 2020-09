Tiziano Ferro e l’amore per i cani: dopo Beau, salva dal canile anche il dobermann Jake (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, le star e la pet therapy sfoglia la gallery Quattro giorni fa, Tiziano Ferro, 40 anni, aveva commosso i suoi fan. Il cantante aveva postato su Instagram l’ultimo saluto a Beau, il dobermann adottato dal canile lo scorso aprile e morto dopo un delicato intervento chirurgico. Ora, però, le lacrime dell’artista – e di suo marito, presente anche lui nell’immagine – lasciano spazio solo alla gioia. Il produttore discografico, infatti, per fronteggiare il dolore ... Leggi su iodonna

