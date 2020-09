Sorelle morte a Massa, albero caduto ma non per il maltempo: ipotesi agghiacciante (Di martedì 1 settembre 2020) Non sono stati il vento né la pioggia, forse, ad uccidere Malak e Jannat, le due sorelline morte per l’albero caduto in campeggio a Marina di Massa. Alcuni esperti ritengono infatti che l’albero fosse malato e non curato in maniera appropriata e che per questo rappresentasse un rischio per chiunque fosse sotto di lui. A parlare è Pierfrancesco Malandrino, dottore forestale e arboricoltore, che all’Agi racconta quanto i sintomi di una malattia e di uno stato di fragilità palese. “Alla base ci sono spesso radici marce e danneggiate -spiega l’arboricoltore- A dare le risposte definitive sarà la magistratura dopo che avrà chiesto al gestore del campeggio se qualche tecnico avesse esaminato gli alberi nel corso degli ... Leggi su thesocialpost

