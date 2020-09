Scuola, Landini: "E' momento di aprire discussione su riforma strutturale" (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "E' il momento di riaprire una discussione su una riforma strutturale del sistema istruzione". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel corso di 'Agorà' su Rai 3. "Serve portare l'obbligo scolastico a 18 anni, abbiamo bisogno di fare asili, il diritto alla formazione deve essere permanente e fondamentale. Siamo di fronte alla necessità di progettare questo cambiamento, investire in risorse andando verso la strada della stabilizzazione, perché nella Scuola c'è troppa precarizzazione", ha detto il leader sindacale. Quello della Scuola, ha spiegato riferendosi allo scontro con il ministro Azzolina sui sindacati, "è un problema per il quale non vanno cercati polemica e ... Leggi su liberoquotidiano

