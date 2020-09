Scream 5: Jack Quaid nel cast dell'atteso sequel (Di martedì 1 settembre 2020) L'attore Jack Quaid sarà uno dei protagonisti del film Scream 5, l'atteso sequel del franchise horror ideato da Wes Craven. Scream 5 avrà nel proprio cast anche l'attore Jack Quaid, uno dei protagonisti della serie The Boys, che è entrato ufficialmente a far parte del cast del progetto prodotto da Paramount e Spyglass. Le riprese del film si svolgeranno a Wilmington, North Carolina, in vista di un arrivo nelle sale americane previsto per il 14 gennaio 2022. In Scream 5 torneranno in azione Courteney Cox, nel ruolo della reporter Gale Weathers, e David Arquette che sarà ancora Dewey Riley. Nel nuovo capitolo della storia ... Leggi su movieplayer

