Roma, maltrattava l’ex compagna: in carcere 48enne di Salerno (Di martedì 1 settembre 2020) Ieri alle 13 presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli, i militari della stazione di Aprilia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Latina. Il provvedimento è stato attuato nei confronti di un uomo di 48 anni originario di Salerno e responsabile di maltrattamenti commessi nei confronti dell’ex convivente. Roma, maltrattava l’ex compagna: in carcere 48enne di Salerno su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

