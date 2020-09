Rivolta nel carcere di Opera, pm: "22 detenuti a processo" (Di martedì 1 settembre 2020) Milano 1 settembre 2020 - Rinvio a giudizio nei confronti di 22 detenuti del carcere di Opera per la Rivolta e i disordini scoppiati il 9 marzo nel pieno dell 'emergenza Coronavirus all'interno del ... Leggi su ilgiorno

EsmeraldaMori1 : RT @JacobinItalia: Il taglio dei parlamentari su cui si voterà nel referendum, è presentato come lo sbocco della rivolta contro la «casta»… - niccolopoletto : RT @JacobinItalia: Il taglio dei parlamentari su cui si voterà nel referendum, è presentato come lo sbocco della rivolta contro la «casta»… - rep_milano : Milano, rivolta nel carcere di Opera all'inizio del lockdown: chiesto il processo per 22 detenuti [di LUCA DE VITO]… - _lubeck : RT @JacobinItalia: Il taglio dei parlamentari su cui si voterà nel referendum, è presentato come lo sbocco della rivolta contro la «casta»… - rep_milano : Milano, rivolta nel carcere di Opera all'inizio del lockdown: chiesto il processo per 22 detenuti [di LUCA DE VITO]… -