Referendum: De Maria (Pd), 'domani alla Camera per spiegare ragioni del Sì' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Ci sono molte buone ragioni per dire Sì al Referendum costituzionale. ragioni che vanno spiegate e argomentate perché quando è in gioco il funzionamento delle istituzioni il confronto deve essere ampio e approfondito. Iniziamo domani alla Camera alle 14 e 30 con un incontro promosso da esponenti del Pd che già si sono pronunciati per il Sì. In attesa della Direzione nazionale del prossimo 7 settembre. Aprirà i nostri lavori Stefano Ceccanti e li concluderà Maurizio Martina. Sarà possibile seguire l'iniziativa dal sito di Radio Radicale che ringraziamo per la disponibilità (www.radioradicale.it)". Lo sottolinea Andrea De Maria, deputato Pd e ... Leggi su iltempo

C’è l’accordo Pd-M5S sulla legge elettorale, ma i dem ora litigano

Non sarà facile per Nicola Zingaretti strappare un sorriso ai big del suo partito lunedì prossimo, perché sono in molti dietro le quinte a lamentare che il Pd abbia ottenuto poco o nulla in cambio del ...

