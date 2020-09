Papa Francesco a fianco degli indigeni: “Vanno protetti dal colonialismo delle multinazionali” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – “Occorre proteggere le comunita’ indigene da compagnie, in particolare multinazionali, che, attraverso la deleteria estrazione di combustibili fossili, minerali, legname e prodotti agroindustriali, fanno nei Paesi meno sviluppati cio’ che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale. Questa cattiva condotta aziendale rappresenta un nuovo tipo di colonialismo che sfrutta vergognosamente comunita’ e Paesi piu’ poveri alla disperata ricerca di uno sviluppo economico”. Lo dice Papa Francesco nel suo messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato. Leggi su dire

virginiaraggi : Buon lavoro a don Dario Gervasi, nominato da Papa Francesco nuovo Vescovo Ausiliare di Roma. Siamo pronti a collabo… - Pontifex_it : Il #GiubileoDellaTerra ci invita a pensare nuovamente agli altri, specialmente ai poveri e ai più vulnerabili. Siam… - agorarai : 'Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, come ha detto Papa Francesco. Bisogna impiegare bene tutte… - toro51071 : Come mai non si parla più di papa Francesco - annanapolanogue : RT @Pontifex_it: Il #GiubileoDellaTerra ci invita a pensare nuovamente agli altri, specialmente ai poveri e ai più vulnerabili. Siamo chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Libri: pubblicato oggi "Papa Francesco. Benedetto XVI Papa emerito. Una sola Chiesa" Servizio Informazione Religiosa Papa Francesco, l’appello sui social: «Basta saccheggi: i paesi del Nord si sono arricchiti sfruttando il Sud»

«Stiamo spremendo i beni del pianeta. Spremendoli, come se si trattasse di un’arancia. Paesi e imprese del Nord si sono arricchite sfruttando doni naturali del Sud generando un debito ecologico. Chi p ...

Giornata per la Custodia del Creato. L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sede nazionale dell’evento

Annamaria Gregorio* – Come ogni settembre, ormai da quindici anni, la Chiesa Italiana celebra la Giornata Nazionale per la Custodia del Creato. “Custodia” e non più “Salvaguardia”, perché nella prima ...

«Stiamo spremendo i beni del pianeta. Spremendoli, come se si trattasse di un’arancia. Paesi e imprese del Nord si sono arricchite sfruttando doni naturali del Sud generando un debito ecologico. Chi p ...Annamaria Gregorio* – Come ogni settembre, ormai da quindici anni, la Chiesa Italiana celebra la Giornata Nazionale per la Custodia del Creato. “Custodia” e non più “Salvaguardia”, perché nella prima ...