Openjobmetis acquista azioni proprie (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Openjobmetis, dal 24 al 28 agosto 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall’Assemblea dei soci in data 21 aprile 2020 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 22 aprile, comunica di aver acquistato 5.949 azioni proprie, al prezzo medio di 5,8913 euro per un controvalore pari a 35.047,29 euro. A seguito delle transazioni effettuate, l’agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 595.973 azioni proprie pari a circa il 4,3464% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, Openjobmetis fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 6 euro, con un calo dello 0,33%. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Openjobmetis acquista Openjobmetis acquista azioni proprie Teleborsa Openjobmetis acquista azioni proprie

(Teleborsa) - Openjobmetis, dal 24 al 28 agosto 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall'Assemblea dei soci in data 21 aprile 2020 ed avviato dal Consiglio di Amministrazion ...

Diretta/ Varese Milano (finale 77-110) video tv: Moraschini la chiude! (basket)

Siamo pronti a vivere la diretta di Varese Milano: l’anno scorso, quando il campionato di Serie A1 si è fermato per il lockdown, l’Olimpia occupava la quarta posizione con un record di 14 vittorie e 7 ...

(Teleborsa) - Openjobmetis, dal 24 al 28 agosto 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall'Assemblea dei soci in data 21 aprile 2020 ed avviato dal Consiglio di Amministrazion ...Siamo pronti a vivere la diretta di Varese Milano: l’anno scorso, quando il campionato di Serie A1 si è fermato per il lockdown, l’Olimpia occupava la quarta posizione con un record di 14 vittorie e 7 ...