Muammar Gheddafi il 1° settembre 1969 guida il Colpo di Stato che lo porta al potere in Libia (Di martedì 1 settembre 2020) Un golpe fulmineo, facilitato dalla debolezza di un sovrano ormai sempre più lontano dalla gestione del potere interno e da una situazione politica di incertezza. Nella notte fra il 31 agosto e il 1° settembre 1969 fu portata a compimento la cosiddetta Operazione Gerusalemme, organizzata da alcuni giovani ufficiali militari della Libia (guidati da Muammar … Leggi su periodicodaily

Libia: il 1° settembre 1969 il colpo di Stato guidato da Gheddafi. Un golpe fulmineo, facilitato dalla debolezza di un sovrano ormai sempre più lontano dalla gestione del potere interno e da una situa ...Da questa mattina, martedì 1 settembre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in visita in Libia, per incontrare a Tripoli il presidente del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Serraj e a T ...