"L'Oms ci inviò alert sbalestrati". Il mistero sulla strage di Bergamo (Di martedì 1 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo L'Asl di Bergamo aveva un piano pandemico dal 2007. L'Ordine dei Medici: "Se applicato le cose sarebbero andate diversamente". Ma l'Ats punta il dito sull'Oms Si muove in sordina, come giusto che sia, l’inchiesta della procura di Bergamo sull’epidemia che ha messo in ginocchio la Val Seriana. Dopo i primi sussulti mediatici e le parole del pm Maria Cristina Rota sulla responsabilità del governo nel non aver disposto la zona rossa, l’obiettivo resta sempre lo stesso: capire se dietro l’alto numero di contagi ci siano responsabilità penali delle istituzioni nazionali, regionali o sanitarie. I fari restano ovviamente accesi anche sull’Ats bergamasca, presidio medico del sistema lombardo. Che dopo essere finito nell’occhio del ciclone ora si difende chiamando ... Leggi su ilgiornale

