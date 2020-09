'Lo specchio di Borges', Finazzer Flory in scena al Chiostro San Cristoforo di Lodi (Di martedì 1 settembre 2020) Lodi, 1 settembre 2020 - Lo spettacolo 'Lo specchio di Borges', di e con Massimiliano Finazzer Flory, va in scena sabato 5 settembre alle 21.30 al Chiostro San Cristoforo di Lodi. L'evento è ... Leggi su ilgiorno

ParmaDaily : Al Labirinto della Masone due nuove repliche dello spettacolo “Lo specchio di Borges” - estellegabri24 : RT @PaolaCorb: Lei è dove c’è musica, nel lieve azzurro, nell’esametro del greco, in una spada,nello specchio terso dell’acqua, è nelle nos… - fabiocosta2020 : RT @PaolaCorb: Lei è dove c’è musica, nel lieve azzurro, nell’esametro del greco, in una spada,nello specchio terso dell’acqua, è nelle nos… - 29luglio1971 : RT @PaolaCorb: Lei è dove c’è musica, nel lieve azzurro, nell’esametro del greco, in una spada,nello specchio terso dell’acqua, è nelle nos… - EleonoraImpero3 : RT @PaolaCorb: Lei è dove c’è musica, nel lieve azzurro, nell’esametro del greco, in una spada,nello specchio terso dell’acqua, è nelle nos… -

Ultime Notizie dalla rete : specchio Borges 'Lo specchio di Borges', Finazzer Flory in scena al Chiostro San Cristoforo di Lodi Il Giorno 'Lo specchio di Borges', Finazzer Flory in scena al Chiostro San Cristoforo di Lodi

Lodi, 1 settembre 2020 - Lo spettacolo 'Lo specchio di Borges', di e con Massimiliano Finazzer Flory, va in scena sabato 5 settembre alle 21.30 al Chiostro San Cristoforo di Lodi. L'evento è organizz ...

‘Lo specchio di Borges’ Fascino e mistero tra i dedali del labirinto

Si terra oggi, alle 19.30 e alle 22.15, nel Labirinto della Masone di Fontanellato (foto) di Parma Lo specchio di Borges, di Massimiliano Finazzer Flory. Uno spettacolo itinerante tra i dedali per "pe ...

Lodi, 1 settembre 2020 - Lo spettacolo 'Lo specchio di Borges', di e con Massimiliano Finazzer Flory, va in scena sabato 5 settembre alle 21.30 al Chiostro San Cristoforo di Lodi. L'evento è organizz ...Si terra oggi, alle 19.30 e alle 22.15, nel Labirinto della Masone di Fontanellato (foto) di Parma Lo specchio di Borges, di Massimiliano Finazzer Flory. Uno spettacolo itinerante tra i dedali per "pe ...