Le previsioni meteo di mercoledì 2 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 2 settembre – Addensamenti compatti e rovesci sparsi al Nord, al Centro cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Condizioni di marcata instabilità al Centro ma senza fenomeni di rilievo. Le previsioni meteo di mercoledì 2 settembre – Ancora una giornata all’insegna del maltempo sull’Italia con poco solo e addensamenti compatti su quasi tutta la penisola. Nord – Nuvole sui rilievi con possibili rovesci, dalla sera fenomeni sulle pianure Ancora instabile al Nord con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno i rilievi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 26 gradi. Centro – Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni ... Leggi su newsmondo

Abbiamo provato a stilare il trend meteo climatico di settembre. Ovviamente abbiamo analizzato i modelli stagionali, come sempre del resto, ma poi abbiamo provato a dare un’occhiata ad alcun pattern c ...Agosto è finito col maltempo burrascoso, a sancire la fine dell’estate in grande stile, esattamente in coincidenza con l’inizio dell’autunno meteorologico. Parte dell’Italia è ancora alle prese con me ...