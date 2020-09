Lazio, Cataldi: “Giocare la Champions sarà un grande orgoglio” (Di martedì 1 settembre 2020) “Giocare la Champions League sarà una grandissima emozione. Portare questa maglia in Italia e soprattutto in Europa è un grande orgoglio, cercheremo di onorarla al meglio in ogni partita. Sto cercando di recuperare dal mio infortunio, facendo tutto il possibile per tornare il prima possibile a disposizione del mister”. Lo ha dichiarato Danilo Cataldi, al termine dell’amichevole contro il Padova che ha visto la Lazio vincere per 1-0. “Escalante? Si è inserito bene nel gruppo, è un bravo ragazzo che si impegna molto, ci darà una mano importante – ha proseguito il centrocampista biancoceleste durante la conferenza stampa – Le esperienze lontano da Roma mi hanno sicuramente rafforzato, lavorando quotidianamente poi con grandi calciatori ho fatto uno step ... Leggi su sportface

