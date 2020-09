La Marmolada si sta sciogliendo. Tra 15 anni il ghiacciaio non ci sarà più. (Di martedì 1 settembre 2020) di Redazione. Cambiamenti climatici, effetto serra, buco dell’ozono, surriscaldamento della crosta terrestre, innalzamento dei mari e lo scioglimento dei ghiacciai che non sta risparmiando neppure il nostro ghiacciaio della Marmolada per il quale già diversi anni è iniziato il conto alla rovescia. Tant’è che i glaciologi dell’Università di Padova, dati alla mano, azzardano una sentenza: … Leggi su freeskipper

