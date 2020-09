Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer (Di martedì 1 settembre 2020) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà disponibile la prossima settimana, l'8 settembre 2020, per PC, Xbox One e PlayStation 4.Come molti di voi sapranno questa edizione è la versione rimasterizzata del titolo pubblicato originariamente nel 2012.Manca una settimana all'uscita di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e gli sviluppatori hanno deciso di fornire ai fan un nuovo sguardo a questa versione rinnovata attraverso un nuovo gameplay trailer. Leggi altro... Leggi su eurogamer

pcexpander : Il primo trailer di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning mostra quanto un’ombra può essere letale (video) #pcexpander… -

Ultime Notizie dalla rete : Kingdoms Amalur Il primo trailer di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning mostra quanto un’ombra può essere letale (video) SmartWorld Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, la classe Might nel nuovo trailer

THQ Nordic e Kaiko hanno pubblicato questo pomeriggio un nuovo trailer di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la remastered dell’RPG Kingdoms of Amalur: Recknoning. La via di un vero guerriero, ecco cos ...

Le uscite del mese di settembre - articolo

Con l'estate che inizia a volgere al termine inizia a intravedersi, come da tradizione, il periodo più caldo dell'universo videoludico. Il trittico settembre-ottobre-novembre regala sempre parecchie u ...

THQ Nordic e Kaiko hanno pubblicato questo pomeriggio un nuovo trailer di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la remastered dell’RPG Kingdoms of Amalur: Recknoning. La via di un vero guerriero, ecco cos ...Con l'estate che inizia a volgere al termine inizia a intravedersi, come da tradizione, il periodo più caldo dell'universo videoludico. Il trittico settembre-ottobre-novembre regala sempre parecchie u ...