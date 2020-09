Inter, Ranieri consiglia Kante: «Sarebbe un ottimo acquisto» (Di martedì 1 settembre 2020) Claudio Ranieri ha parlato di N’Golo Kante, obiettivo di mercato dell’Inter, in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha elogiato N’Golo Kante, obiettivo di mercato dell’Inter, in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano: «Sarebbe un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano. In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché Interpreta ... Leggi su calcionews24

