“Il Covid non è letale come dicono”, ma lui è morto proprio di quello (Di martedì 1 settembre 2020) La Cain Gang c’è cascata di nuovo. Sul profilo Twitter del gruppo è apparso il tweet di Cain che sosteneva che il virus non è così letale come “sostengono i media principali”. Peccato che proprio Herman Cain, l’ex candidato repubblicano cui apparteneva il profilo, sia morto proprio a causa del Covid lo scorso 30 luglio. LEGGI ANCHE > Cain attacca Harris, ma è morto da due settimane Il tweet di Cain e la retromarcia Non è la prima volta che la figlia di Cain, che gestisce il profilo che una volta era del padre, deve correre ai ripari dopo un tweet sfortunato. Lo scorso 13 agosto infatti aveva attaccato la fresca nomina di Kamala Harris come candidata alla vice presidenza ... Leggi su giornalettismo

