Golf, Francesco Molinari risponde su Twitter: “Non penso di essere bollito, grazie a chi mi aspetta” (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo mesi di silenzio quasi assoluto, Francesco Molinari è tornato a parlare della sua lunga assenza dai tornei del PGA Tour. A ravvivare l’interesse di tifosi e appassionati il fatto che l’azzurro non sia presente nell’entry list degli US Open in programma dal 17 al 20 settembre prossimi a Winged Foot. Una scelta che evidentemente ha destato preoccupazione e perplessità in chi segue il primo (e finora unico) campione Major nella storia del Golf italiano. Molinari ha così risposto a tutti, attraverso un sintetico ma eloquente elenco: “Mi sono preso una pausa per gestire un cambiamento di vita con la mia famiglia, non ho appeso la sacca al chiodo. Non ho problemi fisici e non penso di essere bollito, anche se questo lo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf Francesco #Molinari risponde su Twitter: 'Difficile tornare ai livelli del 2018? Non pensate sia stato facile… - UgoBaroni : RT @SkySport: Golf, Francesco Molinari salta Us Open ma tranquillizza i tifosi: 'Torno presto' - Fprime86 : RT @SkySport: Golf, Francesco Molinari salta Us Open ma tranquillizza i tifosi: 'Torno presto' - SkySport : Golf, Francesco Molinari salta Us Open ma tranquillizza i tifosi: 'Torno presto' - sportli26181512 : Golf, Francesco Molinari salta Us Open ma tranquillizza i tifosi: 'Torno presto': Dopo il Pga Championship, Frances… -