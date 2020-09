Germania, gli effetti del Covid: ad agosto 636mila disoccupati in più rispetto a un anno fa. “Ma è imminente l’inversione di tendenza” (Di martedì 1 settembre 2020) Il mercato del lavoro anche in Germania continua a subire gli effetti del coronavirus. Nel giorno in cui l’Istat ha diffuso i dati di luglio, con gli occupati in crescita dopo 4 mesi di flessioni ma ancora 500mila in meno rispetto a febbraio, la Bundesagentur für Arbeit (Ba, Agenzia federale per il lavoro) riporta che ad agosto ci sono 2,95 milioni di tedeschi disoccupati: 45mila in più rispetto a luglio e 636mila in più rispetto a un anno fa. Il tasso di disoccupazione è aumentato in un mese di 0,1 punti percentuali al 6,4 per cento, mentre in Italia è al al 9,7% (+0,5 punti a luglio). Detlef Scheele, presidente della Ba, sottolinea che “non c’è stato alcun aumento della ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidealgebris : Evasione e gli sprechi della PA li pagano sempre le famiglie con figli a carico. Guardate la differenza tassazione… - GoalItalia : ?? Ha giocato in ogni posizione possibile in campo ? Ha portato in campo messaggi antirazzisti ???? Ha capitanato gli… - Annathelion : RT @jeperego: #Germania Le scuole in Baviera inizieranno l’8 settembre, gli studenti e gli insegnanti dovranno indossare la mascherina an… - Blackskorpion4 : RT @jeperego: #Germania Le scuole in Baviera inizieranno l’8 settembre, gli studenti e gli insegnanti dovranno indossare la mascherina an… - matteocannito : RT @jeperego: #Germania Le scuole in Baviera inizieranno l’8 settembre, gli studenti e gli insegnanti dovranno indossare la mascherina an… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania gli In Germania gli stadi restano chiusi, ma i club preparano il futuro senza isteria IlNapolista Perché Nato e Ue intervengono poco nella disputa tra Grecia e Turchia?

Mentre il ministro degli Esteri della Germania Heiko Maas incontrava i ministri degli Esteri di Atene e Ankara, impegnato con commovente senso del dovere (lo dico senza la minima ironia) in un tentati ...

UEFA Nations League, Torino e Milano si candidano per le finali

Torino e Milano si candidano ad ospitare le fasi finali della UEFA Nations League di calcio. La Giunta comunale del capoluogo piemontese ha approvato oggi la delibera per le candidature delle due citt ...

Mentre il ministro degli Esteri della Germania Heiko Maas incontrava i ministri degli Esteri di Atene e Ankara, impegnato con commovente senso del dovere (lo dico senza la minima ironia) in un tentati ...Torino e Milano si candidano ad ospitare le fasi finali della UEFA Nations League di calcio. La Giunta comunale del capoluogo piemontese ha approvato oggi la delibera per le candidature delle due citt ...