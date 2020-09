Gemma Galgani, pugnalata di Giorgio Manetti: "Solito copione, vediamo questi ritocchini" (Di martedì 1 settembre 2020) Una bomba che esplode ad orologeria. Poco prima dell' inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Adesso Giorgio Manetti torna alla carica e parla di Gemma Galgani. “E' un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni”, dice Manetti in esclusiva quando parla di Gemma Galgani, la sua ex compagna conosciuta ai tempi di Uomini e donne. La loro storia non è mai decollata. Anzi è finita nel peggiore dei modi: lui ha abbandonato il programma, lei continua ad essere in studio con la speranza di trovare l'uomo adatto. Anche la storia con Sirius, che ha 26 anni mentre Gemma ne ha 70, sembra essere già finita. Un fuoco di paglia. E Manetti non sbagliava qualche mese fa ... Leggi su liberoquotidiano

