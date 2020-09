Gassman critico sulla mascherina a Sutri. Sgarbi: "Un conformista che di suo padre non ha niente" (Di martedì 1 settembre 2020) L’ultima trovata di Vittorio Sgarbi non è passata inosservata. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto. A Sutri multe a chi indossa la mascherina all’aperto. “La mascherina è una ridicola forma di ostentazione che nulla ha a che fare con le esigenze sanitarie”. Alessandro Gassmann ha subito commentato su Twitter.“Quando sei nel comune di Sutri governato da cosetto nervosetto e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo a f….?”. Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto , e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare ... Leggi su huffingtonpost

La cittadina di Sutri da qualche giorno è finita sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani a causa dell'ordinanza del suo sindaco, Vittorio Sgarbi, che ha esplicitamente vietato l'utilizzo ...

