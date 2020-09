Galliani su Ibrahimovic: «Fa la differenza in campo e nello spogliatoio» (Di martedì 1 settembre 2020) Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in un’intervista rilasciata a Libero Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato dell’importanza di avere Zlatan Ibrahimovic in squadra. Ecco le sue dichiarazioni: «Dieci anni dopo Ibra torna al Milan, una bella ricorrenza. È un giocatore che ha dimostrato di fare la differenza in campo e nello spogliatoio. Gli voglio molto bene anche se dopo averlo venduto al Psg non mi ha parlato per oltre un anno» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Galliani su Ibra: 'Gli voglio bene, fa la differenza in campo e fuori': Nel corso dell’intervista concessa al quoti… - IbraStyle83 : @Emiliangiolo Con 38 milioni #Galliani avrebbe preso: De Silvestri Thiago Silva Un vice Hernandez Fofana dell'Udi… - ciroaleroby3 : C'è Galliani ad attendere Ibrahimovic? - news24_napoli : Galliani: “Vi racconto un retroscena sull’acquisto di Ibrahimovic” - PianetaMilan : #Galliani: 'Vi racconto un retroscena sull'acquisto di @Ibra_official' - #Milan #ACMilan #SempreMilan #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Ibrahimovic Galliani: “Ibrahimovic? È stato come corteggiare Marilyn Monroe giovane” Sport Fanpage “Tonali non è il nuovo Pirlo”: l’opinione dell’ex Milan

Adriano Galliani ha parlato dell’ormai certo approdo di Sandro Tonali al Milan, ma anche del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic e dell’amichevole col Monza. Sandro Tonali è vicinissimo al tras ...

IL FOCUS MILANO Il primo dei tre avversari che il Milan deve superare per approdare

MILANO Il primo dei tre avversari che il Milan deve superare per approdare ai gironi di Europa League ha una rosa che vale meno di un terzo dei 7 milioni di euro all'anno che guadagnerà Zlatan Ibrahim ...

Adriano Galliani ha parlato dell’ormai certo approdo di Sandro Tonali al Milan, ma anche del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic e dell’amichevole col Monza. Sandro Tonali è vicinissimo al tras ...MILANO Il primo dei tre avversari che il Milan deve superare per approdare ai gironi di Europa League ha una rosa che vale meno di un terzo dei 7 milioni di euro all'anno che guadagnerà Zlatan Ibrahim ...