Fiorentina, Commisso: «Nutro ambizioni. Chiesa? Devo usare la frusta» (Di martedì 1 settembre 2020) Rocco Commisso ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: le dichiarazioni del presidente viola Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38. Le sue dichiarazioni. ESORDIO IN AMICHEVOLE – «Ho visto giocatori nuovi, specialmente Amrabat che mi è piaciuto molto. Castrovilli ha fatto un gol speciale come quello di Vlahovic. Mi hanno fatto sorridere, perché da settimane non li veDevo giocare». AMRABAT – «A me è piaciuto moltissimo. L’ho detto a loro che non voglio prendere il loro posto. L’ho visto giocare contro di noi e gli ho detto subito di prenderlo nonostante la competizione con il Napoli. Lui ha scelto Firenze e ci aiuterà assai». CENTRO SPORTIVO – «Sul Centro ... Leggi su calcionews24

